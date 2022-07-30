Резніков поділився гарними новинами після розмови з головою Пентагону

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"Сьогодні ми обговорили останні події з часу нашої попередньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", – зазначив Резніков.

Доповнення

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що мав "відверту та пряму" розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим. Під час розмови перший змушував звільнити полонених американців та підтримувати угоду щодо експорту зерна з України.

Після цього Блінкен зідзвонився з головою МЗС України Дмитром Кулебою.