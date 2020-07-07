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Резніков переконаний, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися у серпні

Резніков переконаний, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися у серпні

Київ • УНН

 • 18938 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми “Свобода слова” висловив переконання, що наступна зустріч лідерів країн “нормандського формату” може відбутися у серпні, повідомляє УНН.

“Можливо наступний Берлін, вже як зустріч політичних лідерів чотирьох країн „нормандського формату“ по великому рахунку має відбутися після того, як буде зрозуміло, що виконаний Париж... Я переконаний, що протягом серпня така зустріч можлива. Це можливо при умові, що ми дійсно рухаємось назустріч”, — заявив він.

У той же час Резніков зауважив, що абсолютно не ідеалізує опонентів України у цьому переговорному процесі.

Як повідомляв УНН, міністр також зазначив, що Україна вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на Донбас.

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