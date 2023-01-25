Резніков назвав союзниками всіх, хто допомагає у боротьбі з корупцією в оборонному секторі

Він наголосив, що війна з російською навалою одночасно передбачає війну з корупцією.

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“Бо саме це відрізняє нас від ворога. Тому усі, хто бореться з цим явищем у секторі оборони, у тому числі — з допомогою медіа та громадських інституцій, є союзниками Міноборони. Я так це сприймаю”, — зауважив Резніков.

Водночас, він додав, що може не погоджуватися з висновками чи трактовками окремих журналістів, але їхню роботу він поважає.

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“При цьому є абсолютно неприпустимим, щоб у публічному просторі вільно поширювалися документи оборонного відомства. Але це питання насамперед до посадових осіб Міноборони та ЗСУ.

Предмет мого звернення до СБУ — не діяльність журналістів, а дії чи бездіяльність посадових осіб. Бо сьогодні може статися витік паперів, що не несуть загрозу обороні, а завтра — чогось більш небезпечного для наших людей.

Я свідомий того, що Міністерство оборони — це не ідеальна система. Користуючись присутністю на засіданнях комітетів представників НАБУ, ДБР та НАЗК я попросив надавати допомогу. Адже мені самому важливо розуміти — де є ознаки зловживань, а де — звичайне нехлюйство чи непрофесіоналізм”, — пояснив свою позицію міністр.

Він додав, що сповідує нульову толерантність до корупції. І Міноборони працює над тим, щоб унеможливити це явище в оборонній сфері. Зокрема, він розповів про те, що ведуться напрацювання заміни системи вибору харчування за системою каталогів на систему меню, яка суттєво знизить корупційні ризики. Крім того, міністр підтримав ідею нардепів про більшу прозорість закупівель в оборонці, однак, з урахуванням небезпеки розкриття чутливої для ЗСУ інформації.