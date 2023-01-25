Резников назвал союзниками всех, кто помогает в борьбе с коррупцией в оборонном секторе

Он подчеркнул, что война с российским нашествием одновременно предполагает войну с коррупцией.

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“Потому что именно это отличает нас от врага. Поэтому все, кто борется с этим явлением в секторе обороны, в том числе — с помощью медиа и общественных институтов, являются союзниками Минобороны. Я так это воспринимаю”, — отметил Резников.

В то же время, он добавил, что может не соглашаться с выводами или трактовками отдельных журналистов, но их работу он уважает.

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“При этом является абсолютно недопустимым, чтобы в публичном пространстве свободно распространялись документы оборонного ведомства. Но это вопрос прежде всего к должностным лицам Минобороны и ВСУ.

Предмет моего обращения в СБУ — не деятельность журналистов, а действия или бездействие должностных лиц. Потому что сегодня может произойти утечка бумаг, которые не несут угрозу обороне, а завтра — чего-то более опасного для наших людей.

Я осознаю, что Министерство обороны — это не идеальная система. Пользуясь присутствием на заседаниях комитетов представителей НАБУ, ГБР и НАПК я попросил оказывать помощь. Ведь мне самому важно понимать — где есть признаки злоупотреблений, а где — обычное разгильдяйство или непрофессионализм”, — объяснил свою позицию министр.

Он добавил, что исповедует нулевую толерантность к коррупции. И Минобороны работает над тем, чтобы исключить это явление в оборонной сфере. В частности, он рассказал о том, что ведутся наработки замены системы выбора питания по системе каталогов на систему меню, которая существенно снизит коррупционные риски. Кроме того, министр поддержал идею нардепов о большей прозрачности закупок в оборонке, однако, с учетом опасности раскрытия чувствительной для ВСУ информации.