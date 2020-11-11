Режисерка та письменниця Цілик не хоче звання "заслуженої" від Зеленського

Цілик зазначила, що про присвоєння звання випадково дізналася зі ЗМІ.

“Вчора я випадково зі ЗМІ дізналася про звання „заслуженої діячки мистецтв України“, яке було вручено мені президентом України. Ця новина, м’яко кажучи, мене здивувала, адже я поняття не мала про те, що хтось взагалі подавав мою кандидатуру на отримання цього звання (як мені вже пояснили, йдеться про певну процедуру). Відтак я чекала, що зі мною хтось зв‘яжеться з цього приводу, але ні”, — написала режисерка.

За її словами, “був час переварити інформацію, почитати привітання моїх френдів і листи у приват з порадами “в жодному разі не відмовлятися від звання”.

“Але я так і не змогла на себе примірити все це — ну яка з мене заслужена? Щиро кажучи, я дуже хочу бути корисною і заслужити любов та довіру своєї країни різними добрими справами. Але наразі було б недоречно мати таке звання, дивлячись на це з різних точок зору. По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади”, — наголосила Цілик.

Раніше ЗМІ повідомляли, що від ордену відмовився український режисер, оператор, сценарист і продюсер Валентин Васянович.

Нагадаємо, 10 листопада Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників національної культури та мистецтва.