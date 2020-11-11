Режисерка та письменниця Цілик не хоче звання "заслуженої" від Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українська режисерка та письменниця Ірина Цілик вирішила відмовитись від звання “Заслуженої діячки мистецтв України” від Президента України Володимира Зеленського. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цілик зазначила, що про присвоєння звання випадково дізналася зі ЗМІ.
“Вчора я випадково зі ЗМІ дізналася про звання „заслуженої діячки мистецтв України“, яке було вручено мені президентом України. Ця новина, м’яко кажучи, мене здивувала, адже я поняття не мала про те, що хтось взагалі подавав мою кандидатуру на отримання цього звання (як мені вже пояснили, йдеться про певну процедуру). Відтак я чекала, що зі мною хтось зв‘яжеться з цього приводу, але ні”, — написала режисерка.
За її словами, “був час переварити інформацію, почитати привітання моїх френдів і листи у приват з порадами “в жодному разі не відмовлятися від звання”.
“Але я так і не змогла на себе примірити все це — ну яка з мене заслужена? Щиро кажучи, я дуже хочу бути корисною і заслужити любов та довіру своєї країни різними добрими справами. Але наразі було б недоречно мати таке звання, дивлячись на це з різних точок зору. По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади”, — наголосила Цілик.
Раніше ЗМІ повідомляли, що від ордену відмовився український режисер, оператор, сценарист і продюсер Валентин Васянович.
Нагадаємо, 10 листопада Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників національної культури та мистецтва.