Режиссер и писатель Цилык не хочет звания "заслуженной" от Зеленского

Цилык отметила, что о присвоении звания случайно узнала из СМИ.

"Вчера я случайно со СМИ узнала о звании "заслуженного деятеля искусств Украины", которое было вручено мне Президентом Украины. Эта новость, мягко говоря, меня удивила, ведь я понятия не имела о том, что кто-то вообще подавал мою кандидатуру на получение этого звания (как мне уже объяснили, речь идет об определенной процедуре). Поэтому я ждала, что со мной кто-то свяжется по этому поводу, но нет", - написала режиссер.

По ее словам, "было время переварить информацию, почитать поздравления моих френдов и письма в приват с советами "ни в коем случае не отказываться от звания".

"Но я так и не смогла на себя примерить все это - ну какая из меня заслуженная? Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, несмотря на это с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества было обиженно несправедливыми действиями нынешней власти", - подчеркнула Целик.

Ранее СМИ сообщали, что от ордена отказался украинский режиссер, оператор, сценарист и продюсер Валентин Васянович.

Напомним, 10 ноября Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников национальной культуры и искусства.