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Президент відзначив нагородами діячів культури та мистецтва

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників національної культури та мистецтва. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідний указ № 491/2020 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва”.

“Без культури неможливо уявити державу. Культура — це коріння, яке тримає народ купи, яке живить державу й допомагає їй зростати, розвиватися та долати всі перешкоди на шляху до процвітання. Українська культура на своєму довгому шляху зазнавала утисків, репресій і замовчувань. Проте завдяки подвижницькій праці українських письменників, художників, композиторів та режисерів і українському народові вдалося зберегти рідне слово та віднайти власний культурний код. Українська культура є одним зі стовпів нашої нації. Це наш скарб, який треба не лише берегти, а й примножувати”, — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що зі здобуттям незалежності Україна отримала невичерпні можливості для відродження українських культурних традицій.

“І ви, дорогі працівники культури, щодня докладаєте всіх зусиль, щоб не лише прославити ці традиції, але й передати їх наступним поколінням. Ми з гордістю спостерігаємо, як юні творці отримують призові місця на престижних конкурсах, прославляючи Україну в очах світової спільноти. І це вкотре доводить, що українська культура має велике майбутнє”, — додав Зеленський.

Так, в указі Зеленського постановив нагородити діячів “за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність”.

Президент нагородив:

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

  • Буравського Миколу — головного режисера театрально-концертного закладу культури “Київський академічний театр українського фольклору “Берегиня”
  • Вергунова Віктора — директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України

Орденом “За заслуги” ІІ ступеня

  • Вакуленка Юрія — генерального директора Національного музею “Київська картинна галерея”
  • Гордієнко Аллу — генерального директора Національної бібліотеки України для дітей, м.Київ
  • Новака Віллена — режисера-постановника акціонерного товариства “Одеська кіностудія’”
  • Федорова Юрія — члена Національної спілки кінематографістів України, м.Київ

Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня

  • Васяновича Валентина — режисера, сценариста, кінопродюсера, м.Київ
  • Лемішку Ярослава — директора Тернопільської обласної філармонії
  • Паперного Євгена — актора театру і кіно, м.Київ
  • Шейка Володимира — художнього керівника — головного диригента Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо акціонерного товариства “Національна суспільна теперадіокомпанія України”, м.Київ

Орденом княгині Ольги І ступеня

  • Коротун Надію — директора комунального закладу “Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара” Херсонської обласної ради
  • Петій-Потапчук Наталію — директора — художнього керівника комунального закладу культури “Заслужений академічний Закарпатський народний хор” Закарпатської обласної ради

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

  • Копієвську Ольгу — завідувача кафедри Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м.Київ

Медаллю “За працю і звитягу”

  • Тараненка Геннадія — художнього керівника циркових номерів державного підприємства “Державна циркова компанія України”, м.Київ.

Окрім того, президент Зеленський присвоїв почесні звання:

  • Народний артист України — чотирьом особам.
  • Народний художник України — двом особам.
  • Заслужений артист України — 22 особам.
  • Заслужений діяч мистецтв України — 13 особам.
  • Заслужений майстер народної творчості України — трьом особам.
  • Заслужений працівник культури України — 22 особам.
  • Заслужений працівник освіти — одній особі, Саранчині Світлані.
  • Заслужений художник України — шістьом людям.

Нагадаємо, напередодні Зеленський призначив тимчасово виконуючими обов’язки голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської ОДА.

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