Президент отметил наградами деятелей культуры и искусства
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников национальной культуры и искусства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ № 491/2020 “О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства”.
“Без культуры невозможно представить государство. Культура — это корни, которое держит народ вместе, питающего государство и помогает ей расти, развиваться и преодолевать все препятствия на пути к процветанию. Украинская культура на своем долгом пути подвергалась притеснениям, репрессий и умолчаний. Однако благодаря подвижнической работе украинских писателей, художников, композиторов и режиссеров и украинскому народу удалось сохранить родное слово и найти собственный культурный код. Украинская культура является одним из столпов нашей нации. Это наше сокровище, которое нужно не только беречь, но и приумножать”, — сказал Зеленский.
Президент отметил, что с обретением независимости Украина получила неисчерпаемые возможности для возрождения украинских культурных традиций.
“И вы, дорогие работники культуры, ежедневно прилагаете все усилия, чтобы не только прославить эти традиции, но и передать их следующим поколениям. Мы с гордостью наблюдаем, как юные создатели получают призовые места на престижных конкурсах, прославляя Украину в глазах мирового сообщества. И это еще раз доказывает, что украинская культура имеет большое будущее”, — добавил Зеленский.
Так, в указе Зеленского постановил наградить деятелей “за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство”.
Президент наградил:
Орденом князя Ярослава Мудрого V степени
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- Буравского Николая — главного режиссера театрально-концертного учреждения культуры “Киевский академический театр украинского фольклора „Берегиня“
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- Вергунова Виктора — директора Национальной научной сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии аграрных наук Украины
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Орденом „За заслуги“ II степени
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- Вакуленко Юрия — генеральный директор Национального музея „Киевская картинная галерея“
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- Гордиенко Аллу — генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей, Киев
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- Новичка Виллена — режиссера-постановщика акционерного общества „Одесская киностудия“ ”
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- Федорова Юрия — члена Национального союза кинематографистов Украины, г.Киев
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Орденом “За заслуги” III степени
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- Васяновича Валентина — режиссера, сценариста, кинопродюсера, г.Киев
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- Лемишку Ярослава — директор Тернопольской областной филармонии
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- Паперного Евгения — актера театра и кино, г.Киев
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- Шейка Владимира — художественного руководителя — главного дирижера Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио акционерного общества “Национальная общественная теперадиокомпания Украины”.
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Орденом княгини Ольги I степени
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- Коротун Надежду — директор коммунального учреждения “Херсонская областная универсальная научная библиотека имени Олеся Гончара” Херсонского областного совета
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- Пети-Потапчук Наталья — директор — художественный руководитель коммунального учреждения культуры “Заслуженный академический Закарпатский народный хор” Закарпатского областного совета
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Орденом княгини Ольги III степени
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- Копиевскую Ольгу — заведующую кафедрой Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, Киев
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Медалью “За труд и доблесть”
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- Тараненко Геннадия — художественного руководителя цирковых номеров государственного предприятия “Государственная цирковая компания Украины”, Киев.
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Кроме того, президент Зеленский присвоил почетные звания:
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- Народный артист Украины — четырем людям.
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- Народный художник Украины — двум лицам.
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- Заслуженный артист Украины — 22 лицам.
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- Заслуженный деятель искусств Украины — 13 лицам.
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- Заслуженный мастер народного творчества Украины — трем лицам.
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- Заслуженный работник культуры Украины — 22 лицам.
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- Заслуженный работник образования — одном человеку, Саранчино Светлане.
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- Заслуженный художник Украины — шести людям.
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Напомним, накануне Зеленский назначил временно исполняющими обязанности председателей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской ОГА.