Режисер О.Стоун вважає, що Д.Трампу треба "розсекретити" дані щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Режисер Олівер Стоун вважає, що президент США Дональд Трамп має оприлюднити всю інформацію про Україну і Сирію. Про це він заявив в ефірі російської телепередачі "Воскресное время", передає УНН.
"Якби я був президентом Трампом, я б розсекретив всю інформацію щодо України. Та і щодо Сирії теж, але передусім щодо України, тому що саме звідси починається нова "холодна війна", - заявив О.Стоун.
Нагадаємо, представник Президента України у парламенті Артур Герасимов заявив, що в США є чітке розуміння того, що в Україні відбувається російська агресія.
Як повідомляв УНН, американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект на підтримку України STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в сенаті США.