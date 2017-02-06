Режиссер О.Стоун считает, что Д.Трампу надо "рассекретить" данные по Украине

"Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. Да и по Сирии тоже, но прежде всего по Украине, потому что именно отсюда начинается новая" холодная война ", - заявил О.Стоун.

Напомним, представитель Президента Украины в парламенте Артур Герасимов заявления, что в США есть четкое понимание того, что в Украине происходит российская агрессия.

Как сообщал УНН, американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в сенате США.