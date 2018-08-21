Режисер нової стрічки про Джеймса Бонда не буде продовжувати зйомки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Британець Денні Бойл покинув крісло режисера нового фільму про Джеймса Бонда. Про це у вівторок повідомив офіційний Twitter франшизи, передає УНН.
“(Продюсери фільму) Майкл Дж. Вілсон і Барбара Брокколі, а також (виконавець головної ролі) Деніел Крейг сьогодні оголосили, що через творчі розбіжності Денні Бойл вирішив більше не режисерувати “Бонд 25”, — йдеться в повідомленні.
Денні Бойл — британський режисер, який працював над фільмом “Трейнспоттінг” (Trainspotting, 1996). Серед його режисерських робіт — “Неглибока могила” (Shallow Grave, 1994), “Пляж” (The Beach, 2000), “Стів Джобс” (Steve Jobs, 2015) і “Т2: Трейнспоттінг” (T2: Trainspotting 2017) . Картина Бойла “Мільйонер з трущоб” (Slumdog Millionaire, 2008) отримала вісім премій “Оскар”, у тому числі як кращий фільм року і за кращу режисуру. Ця стрічка була удостоєна чотирьох премій “Золотий глобус” і семи премій БАФТА.
Як повідомляв УНН, легендарне авто “як у Джеймса Бонда” надійде у продаж за 3,5 млн доларів.