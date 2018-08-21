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Режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде оставил свою должность

Киев • УНН

 • 10862 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Британец Дэнни Бойл покинул кресло режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде. Об этом во вторник сообщил официальный Twitter франшизы, передает УНН.

Режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде оставил свою должность

“(Продюсеры фильма) Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, а также (исполнитель главной роли) Дэниел Крейг сегодня объявили, что за творческих разногласий Дэнни Бойл решил больше не режиссировать “Бонд 25”, — говорится в сообщении.

Дэнни Бойл — британский режиссер, работавший над фильмом “На игле” (Trainspotting, 1996). Среди его режиссерских работ — “Неглубокая могила” (Shallow Grave, 1994), “Пляж” (The Beach, 2000), “Стив Джобс” (Steve Jobs, 2015) и “На игле — 2” (T2: Trainspotting, 2017). Картина Бойла “Миллионер из трущоб” (Slumdog Millionaire, 2008) получила восемь премий “Оскар”, в том числе как лучший фильм года и за лучшую режиссуру. Эта лента была удостоена четырех премий “Золотой глобус” и семи премий БАФТА.

Как сообщал УНН, легендарное авто “как у Джеймса Бонда” поступит в продажу за 3,5 млн долларов.

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