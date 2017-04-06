Режим торгівлі України з Європою має бути пом'якшений – прем'єр Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Режим торгівлі України з Європою має бути пом’якшений. Про це в ході 10-го Київського форуму з безпеки заявив Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо пом’якшити режим торгівлі (Європи з Україною — ред.), бо це наші партнери”, — сказав С.Скверняліс.
Він привітав шанс України отримати безвізовий режим.
“Кому це вигідно більше — Європі? Україні? Я думаю, що це нам потрібно, бо нам потрібна більша кількість українців у Європі, в цьому немає сумніву”, — сказав С.Скверняліс.
При цьому, за його словами, незаконна анексія Криму ніколи не буде визнаною.
“Ми ніколи не змиримось з тим, що Крим втрачено. Інколи хтось там починає переконувати, що Крим вже не повернути, це треба просто прийняти, що це просто ще одна реальність. Але ми ніколи з цим не змиримось і не приймемо, бо ми завжди вірили у міжнародні цінності”, — зазначив С.Скверняліс.
Як повідомляв УНН, за словами Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна та Литва мають наростити товарообіг до 1 млрд дол.