Режим торговли Украины с Европой должно быть смягчен - премьер Литвы

“Мы смягчить режим торговли (Европы по Украине — ред.), потому что это наши партнеры”, — сказал С.Сквернялис.

Он поздравил шанс Украины получить безвизовый режим.

“Кому это выгодно больше — Европе? Украине? Я думаю, что это нам нужно, потому что нам требуется большее количество украинцев в Европе, в этом нет сомнения”, — сказал С.Сквернялис.

При этом, по его словам, незаконная аннексия Крыма никогда не будет признана.

“Мы никогда не смиримся с тем, что Крым потерян. Иногда кто-то там начинает убеждать, что Крым уже не вернуть, это надо просто принять, что это просто еще одна реальность. Но мы никогда с этим не смиримся и не примем, потому что мы всегда верили в международные ценности”, — отметил С.Сквернялис.

Как сообщал УНН, по словам Премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина и Литва должны нарастить товарооборот до 1 млрд долл.