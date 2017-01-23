Режим Б.Асада продовжує порушувати перемир'я в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Режим Башара Асада і його прихильники продовжують активно порушувати режим припинення вогню в Сирії, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Як повідомляють місцеві джерела, загони найманців продовжують атакувати підконтрольні опозиції райони Східна Гута і Джобар в провінції Дамаск.
Крім того, наносяться удари з повітря по районам Нева (на південь від Дамаска), Сан (поблизу міста Хама), Анадан, Хрейтан і Хаян (на північному заході Дамаска).
Активні атаки мають місце і в районі гори Курт в провінції Лазкійе.
Нагадаємо, мирні переговори щодо Сирії стартували в Астані.
Як повідомляв УНН, внаслідок авіаудару по північному сходу Сирії загинуло шестеро дітей.