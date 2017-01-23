Режим Б.Асада продолжает нарушать перемирие в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Режим Башара Асада и его сторонники продолжают активно нарушать режим прекращения огня в Сирии, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как сообщают местные источники, отряды наемников продолжают атаковать подконтрольные оппозиции районы Восточная Гута и Джобар в провинции Дамаск.
Кроме того, наносятся удары с воздуха по районам Нева (к югу от Дамаска), Сан (вблизи города Хама), Анадан, Хрейтан и Хаян (на северо-западе Дамаска).
Активные атаки имеют место и в районе горы Курт в провинции Лазкийе.
Напомним, мирные переговоры по Сирии стартовали в Астане .
Как сообщал УНН, в результате авиаудара по северо-востоку Сирии погибли шесть детей .