Рейтинги популярності Б.Обами помітно вищі, аніж у новообраного Д.Трампа

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Київ • УНН

 • 8510 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Барак Обама залишає Білий дім з найвищим з часів Джорджа Буша-старшого рейтингом популярності президентів США, що залишають свою посаду. Водночас рейтинг схвалення Дональда Трампа напередодні інавгурації помітно нижчий аналогічного показника трьох його попередників. Про Б.Обаму на сьогодні позитивно відгукуються 58% американців, про Трампа — лише 40% респондентів. Про це свідчать дані опитування американського інституту громадської думки Gallup, опубліковані в ніч на вівторок, 17 січня, передає УНН.

Пік популярності Б.Обами припав на момент його вступу на посаду у 2009 році. Тоді його рейтинг становив 78% і майже в два рази перевищував нинішній показник Д.Трампа. За вісім років правління чинного президента США його середній рейтинг схвалення склав 53%.

Д.Трамп, в свою чергу, вступає на посаду президента США з найбільшим антирейтингом за час вимірювань цього показника Gallup з 1992 року. 55% американців незадоволені майбутнім американським лідером.

Варто зазначити, що майбутня перша леді Меланія Трамп також стала найбільш непопулярою. Її рейтинг схвалення та антирейтинг рівнозначні і складають 37%. Мішель Обама в момент інавгурації свого чоловіка в 2009 році могла похвалитися позитивним ставленням 68% американців. З цим же показником вона залишає Білий дім.

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