Рейтинги популярности Б.Обамы заметно выше, чем у новоизбранного Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Барак Обама покидает Белый дом с самым высоким со времен Джорджа Буша-старшего рейтингом популярности президентов США, которые оставляют свой пост. В то же время рейтинг одобрения Дональда Трампа накануне инаугурации заметно ниже аналогичного показателя трех его предшественников. Об Б.Обаме сегодня положительно отзываются 58% американцев, об Трампе - лишь 40% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса американского института общественного мнения Gallup, опубликованные в ночь на вторник, 17 января, передает УНН.
Пик популярности Б.Обамы пришелся на момент его вступления в должность в 2009 году. Тогда его рейтинг составлял 78% и почти в два раза превышал нынешний показатель Д.Трампа. За восемь лет правления действующего президента США его средний рейтинг одобрения составил 53%.
Д.Трамп, в свою очередь, вступает в должность президента США с наибольшим антирейтингом за время измерений этого показателя Gallup с 1992 года. 55% американцев недовольны будущим американским лидером.
Стоит отметить, что будущая первая леди Мелания Трамп также стала наиболее непопулярной. Ее рейтинг одобрения и антирейтинг равнозначны и составляют 37%. Мишель Обама в момент инаугурации своего мужа в 2009 году могла похвастаться положительным отношением 68% американцев. С этим же показателем она покидает Белый дом.