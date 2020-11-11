Рейтинг Зеленського за сім місяців впав на 7,6% - опитування

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Якби зараз відбулися президентські вибори, то діючий Президент Володимир Зеленський отримав би 33,3% голосів, що на 7,6% менше, ніж за показниками квітня 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, якби вибори Президента України відбулися у жовтня 2020 року, то Зеленський отримав би 33,3% голосів, а за опитуванням квітня 2020 року за нього готові були проголосувати 40,9%. Відтак, рейтинг діючого Президента впав на 7,6%. А от рейтинг Петра Порошенка за цей період піднявся з 15,7% до 17,3%.

Додамо, опитування проводилося з 17 по 24 жовтня 2020 року методом інтерв’ю. Опитано було 1 502 людини на всій території України, окрім тимчасово окупованих Криму та деяких територій Донбасу.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% — для показників близьких до 25%, 1,7% — для показників близьких до 10%, 1,1% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за результатами дослідження Центру Разумкова, якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку виборців отримав би діючий Президент, однак він не здобув би перемогу вже у першому турі.

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