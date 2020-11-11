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Рейтинг Зеленского за семь месяцев упал на 7,6% - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Если бы сейчас состоялись президентские выборы, то действующий Президент Владимир Зеленский получил бы 33,3% голосов, что на 7,6% меньше, чем за показателями апреля 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, если бы выборы Президента Украины состоялись в октябре 2020 года, то Зеленский получил бы 33,3% голосов, а по опросу апреля 2020 года за него готовы были проголосовать 40,9%. Следовательно, рейтинг действующего Президента упал на 7,6%. А вот рейтинг Петра Порошенко за этот период поднялся с 15,7% до 17,3%.

Добавим, опрос проводился с 17 по 24 октября 2020 года методом интервью. Опрошено было 1502 человека на всей территории Украины, кроме временно оккупированных Крыма и некоторых территорий Донбасса.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% - для показателей близких к 25%, 1,7% - для показателей близких к 10%, 1,1% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по результатам исследования Центра Разумкова, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку избирателей получил бы действующий Президент, однако он не получил бы победу уже в первом туре.

Украинские Национальные Новости

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