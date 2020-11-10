Президентський рейтинг: рівень підтримки українцями потенційних кандидатів

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку виборців отримав би діючий Президент, однак він не здобув би перемогу вже у першому турі. Про це свідчать результати соціологічного дослідження проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє УНН.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (21% усіх опитаних і 31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Петра Порошенка відповідно 14% і 21%, за Юрія Бойка — відповідно 12% і 17%, за ЮліюТимошенко — відповідно 6% і 8%, за Ігоря Смешка — відповідно 4% і 6%, за Руслана Кошулинського — відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка — відповідно 2% і 2%, за Олександра Вілкула — відповідно 1% і 1%.

Нагадаємо, подібне дослідження групи “Рейтинг” проведене у вересні показало підтримку Зеленського, серед тих, хто планує йти на вибори, на рівні 29%. Водночас тоді підтримка Порошенка серед цієї категорії була нижчою — 14%.

Довідково. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту “Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку”, що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

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