Рейтинг Зеленського тримається на одному рівні з початку грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за Володимира Зеленського проголосували б близько 27% українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Так, якби у президентських виборах брали участь ці кандидати, тоді зараз найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський (його готові підтримати 27% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором). Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (14,7%) і Петро Порошенко (13,7%). Далі йдуть Віктор Медведчук (8,7%), Юлія Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Володимир Гройсман (5,5%), Сергій Притула (4,1%), Дмитро Разумков (3,4%).
Зазначається, що за другим списком де відсутні Медведчук та Разумков, але присутній Ігор Смешко, також найбільш підтримку має Зеленський, якого підтримали б 27,7% респондентів, які визначилися з вибором. На другому місці – Бойко (20,8%), на третьому – Порошенко (14,2%).
Окрім того, повідомляється, що якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, 53,3% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,7% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.
ДОВІДКА: опитування проводилося з 17 до 23 грудня 2020 року. Було опитано 1200 респондентів, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.
Нагадаємо, за результатами аналогічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня, Зеленського готові були підтримати 28% українців.