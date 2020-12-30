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Рейтинг Зеленского держится на одном уровне с начала декабря

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за Владимира Зеленского проголосовали бы около 27% украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Рейтинг Зеленского держится на одном уровне с начала декабря

Так, если бы в президентских выборах участвовали эти кандидаты, тогда сейчас наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский (его готовы поддержать 27% среди респондентов, которые определились со своим выбором). Второе-третье места делят Юрий Бойко (14,7%) и Петр Порошенко (13,7%). Далее следуют Виктор Медведчук (8,7%), Юлия Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Владимир Гройсман (5,5%), Сергей Притула (4,1%), Дмитрий Разумков (3,4%).

Отмечается, что по второму списку, где отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует Игорь Смешко, также наибольшую поддержку имеет Зеленский, которого поддержали бы 27,7% респондентов, определившихся с выбором. На втором месте - Бойко (20,8%), на третьем - Порошенко (14,2%).

Кроме того, сообщается, что если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента Украины, 53,3% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,7% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

СПРАВКА: опрос проводился с 17 до 23 декабря 2020 года. Было опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Напомним, по результатам аналогичного опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря, Зеленского готовы были поддержать 28% украинцев.

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