Рейтинг В.Рабиновича свідчить про соціальні запити на політика, який об'єднає Україну - експерт

Експерт пояснив, що феномен Вадима Рабиновича пояснюється настроями виборців.

"Відповіді на складні питання завжди на поверхні, цей випадок не став винятком. Український народ втомився від хитромудрих політичних промов, від щоденної брехні і фальші з вуст депутатів і міністрів, всі вони вичерпали кредит народної довіри. Тому коли виходить людина, яка не боїться називати речі своїми іменами і брати на себе відповідальність - тоді люди готові йти за ним ", - сказав він.

"Багато хто задає питання: звідки рейтинг більше 10% у політика, який зовсім недавно з'явився на політичній арені? Це пояснюється соціальним запитом українців. У сміливого, активної людини, яка два роки в політиці - набагато більше шансів домогтися успіху, ніж у людей, десятки років протирати штани в кабінетах влади. В принципі на світовій політичній сцені є запит на сміливих лідерів, готових до рішучих дій. Ми це бачимо за результатами виборів в США і за результатами праймеріз у Франції. Україна не виняток ", - резюмував Н.Спірідонов.