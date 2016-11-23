Рейтинг В.Рабиновича свидетельствует о социальном запросе на политика, который объединит Украину - эксперт

Эксперт объяснил, что феномен Вадима Рабиновича объясняется настроениями избирателей.

“Ответы на сложные вопросы всегда на поверхности, этот случай не стал исключением. Украинский народ устал от заумных политических речей, от ежедневной лжи и фальши из уст депутатов и министров, все они исчерпали кредит народного доверия. Поэтому когда выходит человек, который не боится называть вещи своими именами и брать на себя ответственность - тогда люди готовы идти за ним”, - сказал он.

“Многие задают вопрос: откуда рейтинг больше 10% у политика, который совсем недавно появился на политической арене? Это объясняется социальным запросом украинцев. У смелого, активного человека, который два года в политике - намного больше шансов добиться успеха, чем у людей, десятки лет протирающих штаны в кабинетах власти. В принципе на мировой политической сцене есть запрос на смелых лидеров, готовых к решительным действиям. Мы это видим по результатам выборов в США и по результатам праймериз во Франции. Украина не исключение”, - резюмировал Н.Спиридонов.