Рейтинг В.Рабиновича свидетельствует о социальном запросе на политика, который объединит Украину - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Результаты социологического исследования, обнародованные КМИС свидетельствуют о том, что на такого политика, как Вадим Рабинович есть серьезный социальный запрос. Согласен кто-то с этим, или нет, цифры говорят сами за себя. 11,7% - это третье место, он уступает только Юлии Тимошенко и Петру Порошенко. Почему эта тенденция набирает обороты? Необходимо отдельно пояснить. Об этом заявил Николай Спиридонов, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики, передает УНН.
Эксперт объяснил, что феномен Вадима Рабиновича объясняется настроениями избирателей.
“Ответы на сложные вопросы всегда на поверхности, этот случай не стал исключением. Украинский народ устал от заумных политических речей, от ежедневной лжи и фальши из уст депутатов и министров, все они исчерпали кредит народного доверия. Поэтому когда выходит человек, который не боится называть вещи своими именами и брать на себя ответственность - тогда люди готовы идти за ним”, - сказал он.
“Многие задают вопрос: откуда рейтинг больше 10% у политика, который совсем недавно появился на политической арене? Это объясняется социальным запросом украинцев. У смелого, активного человека, который два года в политике - намного больше шансов добиться успеха, чем у людей, десятки лет протирающих штаны в кабинетах власти. В принципе на мировой политической сцене есть запрос на смелых лидеров, готовых к решительным действиям. Мы это видим по результатам выборов в США и по результатам праймериз во Франции. Украина не исключение”, - резюмировал Н.Спиридонов.