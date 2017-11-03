Рейтинг УЄФА: Україна зміцнила позицію завдяки перемогам "Динамо" та "Шахтаря"

Україна завдяки перемозі "Шахтаря" над "Фейєноордом" в Лізі чемпіонів і тріумфу "Динамо" над "Янг Бойз" в Лізі Європи зміцнила свою 8-у позицію, відірвавшись від Бельгії. Тепер "жовто-блакитна" нація має в доробку 38,333 бали, у бельгійців 37,7.

Примітно, що в України у нинішньому сезоні майже стільки балів, як і у Німеччини, хоча від нашої країни в єврокубках залишилось 3 команди,у німців шість.

Варто відзначити, що Австрія посунула Нідерланди на 12-е місце, а Хорватію пропустила вперед Данію.

Додамо також, лідируючі позиції в рейтингу у Іспанії, Англії, Італії, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, "Динамо" пробилося в плей-оф Ліги Європи.