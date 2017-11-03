Рейтинг УЕФА: Украина укрепила позицию благодаря победам "Динамо" и "Шахтера"

Украина благодаря победе "Шахтера" над "Фейеноордом" в Лиге чемпионов и триумфа "Динамо" над "Янг Бойз" в Лиге Европы укрепила свою восьмую позицию, оторвавшись от Бельгии. Теперь "желто-голубая" нация имеет в активе 38,333 балла, у бельгийцев 37,7.

Примечательно, что в Украины в нынешнем сезоне почти столько баллов, как и в Германии, хотя от нашей страны в еврокубках осталось 3 команды, у немцев шесть.

Стоит отметить, что Австрия сдвинула Нидерланды на двенадцатое место, а Хорватию пропустила вперед Данию.

Добавим также, лидирующие позиции в рейтинге в Испании, Англии, Италии, Германии и Франции.

Напомним, "Динамо" пробилось в плей-офф Лиги Европы.