Рейтинг УЕФА: Украина укрепила позицию благодаря победам "Динамо" и "Шахтера"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55093 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122881 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105305 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107971 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106626 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 99937 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104981 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102432 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144941 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 116362 просмотра

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Рейтинг УЕФА: Украина укрепила позицию благодаря победам "Динамо" и "Шахтера"

Рейтинг УЕФА: Украина укрепила позицию благодаря победам "Динамо" и "Шахтера"

Киев  •  УНН

 • 10253 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В обновленном рейтинге ассоциаций УЕФА Украина укрепила свою позицию благодаря положительным выступлениям "Шахтера" и "Динамо", передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Украина благодаря победе "Шахтера" над "Фейеноордом" в Лиге чемпионов и триумфа "Динамо" над "Янг Бойз" в Лиге Европы укрепила свою восьмую позицию, оторвавшись от Бельгии. Теперь "желто-голубая" нация имеет в активе 38,333 балла, у бельгийцев 37,7.

Примечательно, что в Украины в нынешнем сезоне почти столько баллов, как и в Германии, хотя от нашей страны в еврокубках осталось 3 команды, у немцев шесть.

Стоит отметить, что Австрия сдвинула Нидерланды на двенадцатое место, а Хорватию пропустила вперед Данию.

Добавим также, лидирующие позиции в рейтинге в Испании, Англии, Италии, Германии и Франции.

Напомним, "Динамо" пробилось в плей-офф Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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