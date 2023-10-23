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Рейтинг правлячої коаліції Німеччини досяг нового мінімуму - Bild

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Політичні партії, що становлять правлячу коаліцію у Німеччині, зараз готовий підтримати лише кожен третій житель Німеччини. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Insa, спеціально для газети BILD am SONNTAG, передає УНН.

Рейтинг правлячої коаліції Німеччини досяг нового мінімуму - Bild

Деталі

Хоча три партії коаліції "світлофору" разом набрали 52% голосів у вересні 2021 року, сьогодні лише кожен третій виборець (34%) вибрав би СДПН, "зелених" або Вільних демократів. Згідно з новими дослідженнями члени коаліції мають такий рейтинг:

  • Соціал-демократична партія Німеччини – СДПН (16%)
  • Зелені (13%);
  • Вільна демократична партія – ВДП (5%)

Також частина німецьких громадян налаштовані скептично щодо уряду канцлера Олафа Шольца (СДПН) - наразі 71% незадоволених, але 24% схвалюють діючий уряд, згідно з опитуванням Insa.

Дослідження також виявляє ще одну цікаву тенденцію: німецькі громадяни поки не бачать чіткої альтернативи чинній владі. Лише 18% вважають, що велика коаліція (ХДС/ХСС і СДПН) керуватиме Німеччиною краще, ніж світлофори, тоді як 9% чорно-зеленої коаліції (християнсько-демократична, консервативна та партії зеленої орієнтації - ред.) - вважають те ж саме. При цьому 14% вважають, що коаліція Німеччини (Союз, СДПН, ВДП) була б кращою, ніж правляча коаліція «світлофору».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нам доведеться масово депортувати тих, хто немає права залишатися у Німеччині – Шольц

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