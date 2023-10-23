Рейтинг правящей коалиции Германии достиг нового минимума - Bild

Детали

Хотя три партии коалиции "светофора" вместе набрали 52% голосов в сентябре 2021 года, сегодня только каждый третий избиратель (34%) выбрал бы СДПГ, "зеленых" или Свободных демократов. Согласно новым исследованиям члены коалиции имеют такой рейтинг:



Социал-демократическая партия Германии – СДПГ (16%)



Зеленые (13%);



Свободная демократическая партия – СвДП (5%)



Также часть немецких граждан настроены скептически в отношении правительства канцлера Олафа Шольца (СДПГ) - сейчас 71% недовольных, но 24% одобряют действующее правительство, согласно опросу Insa.

Исследование также выявляет еще одну интересную тенденцию: немецкие граждане пока не видят четкой альтернативы действующей власти. Только 18% считают, что большая коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ) будет управлять Германией лучше, чем "светофор", тогда как 9% черно-зеленой коалиции (христианско-демократическая, консервативная и партии зеленой ориентации - ред.) - считают то же самое. При этом 14% считают, что коалиция Германии (Союз, СДПГ, СвДП) была бы лучше, чем правящая коалиция «светофора».

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