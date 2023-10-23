Рейтинг правящей коалиции Германии достиг нового минимума - Bild
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Политические партии, составляющие правящую коалицию в Германии, сейчас готов поддержать лишь каждый третий житель Германии. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Insa, специально для газеты BILD am SONNTAG, передает УНН.
Детали
Хотя три партии коалиции "светофора" вместе набрали 52% голосов в сентябре 2021 года, сегодня только каждый третий избиратель (34%) выбрал бы СДПГ, "зеленых" или Свободных демократов. Согласно новым исследованиям члены коалиции имеют такой рейтинг:
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- Социал-демократическая партия Германии – СДПГ (16%)
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- Зеленые (13%);
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- Свободная демократическая партия – СвДП (5%)
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Также часть немецких граждан настроены скептически в отношении правительства канцлера Олафа Шольца (СДПГ) - сейчас 71% недовольных, но 24% одобряют действующее правительство, согласно опросу Insa.
Исследование также выявляет еще одну интересную тенденцию: немецкие граждане пока не видят четкой альтернативы действующей власти. Только 18% считают, что большая коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ) будет управлять Германией лучше, чем "светофор", тогда как 9% черно-зеленой коалиции (христианско-демократическая, консервативная и партии зеленой ориентации - ред.) - считают то же самое. При этом 14% считают, что коалиция Германии (Союз, СДПГ, СвДП) была бы лучше, чем правящая коалиция «светофора».
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