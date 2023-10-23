Рейтинг правящей коалиции Германии достиг нового минимума - Bild

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 70 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 16318 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 90658 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 52584 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 75577 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 215808 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 75000 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124158 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167814 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155743 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.4м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 96298 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 91224 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 136941 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 62179 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14699 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 90571 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 138230 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 215730 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 271480 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 322888 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 6930 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 15586 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 63147 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56801 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55236 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Рейтинг правящей коалиции Германии достиг нового минимума - Bild

Киев • УНН

 • 130104 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Политические партии, составляющие правящую коалицию в Германии, сейчас готов поддержать лишь каждый третий житель Германии. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Insa, специально для газеты BILD am SONNTAG, передает УНН.

Рейтинг правящей коалиции Германии достиг нового минимума - Bild

Детали

Хотя три партии коалиции "светофора" вместе набрали 52% голосов в сентябре 2021 года, сегодня только каждый третий избиратель (34%) выбрал бы СДПГ, "зеленых" или Свободных демократов. Согласно новым исследованиям члены коалиции имеют такой рейтинг:

  • Социал-демократическая партия Германии – СДПГ (16%)
  • Зеленые (13%);
  • Свободная демократическая партия – СвДП (5%)

Также часть немецких граждан настроены скептически в отношении правительства канцлера Олафа Шольца (СДПГ) - сейчас 71% недовольных, но 24% одобряют действующее правительство, согласно опросу Insa.

Исследование также выявляет еще одну интересную тенденцию: немецкие граждане пока не видят четкой альтернативы действующей власти. Только 18% считают, что большая коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ) будет управлять Германией лучше, чем "светофор", тогда как 9% черно-зеленой коалиции (христианско-демократическая, консервативная и партии зеленой ориентации - ред.) - считают то же самое. При этом 14% считают, что коалиция Германии (Союз, СДПГ, СвДП) была бы лучше, чем правящая коалиция «светофора».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нам придётся массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии – Шольц

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04