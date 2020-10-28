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Опитування: найактивніша група виборців — старші 50 років

Опитування: найактивніша група виборців — старші 50 років

Київ • УНН

 • 10216 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На місцевих виборах 56% з тих, хто проголосував були старші 50 років. Про це йдеться у підсумках опитування, проведенного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

“Згідно з результатами електорально-поведінкового дослідження Соціологічної групи Рейтинг в день виборів (25 жовтня) більш активними на місцевих виборах 2020 були старші виборці – 56% з тих, хто прийшли на вибори, були люди старше 50 років, при тому, що в загальній структурі виборців їх частка становить 45%”, - йдеться в повідомленні.

Водночас молодь була менш активною – лише 11% з тих, хто прийшли на вибори, були люди у віці 18-29 років, при тому, що в загальній структурі виборців їх частка становить 18%.

Додамо, що найбільший перекіс у бік старшого електорату відбувся здебільшого у містах, частіше серед чоловіків. У регіональному розрізі – частіше на Сході і Півдні країни, де частка виборців старше 50 років становила 60%.

Аналіз відповідей респондентів, які не голосували 25 жовтня, показав, що серед жінок найпоширенішою причиною не йти голосувати були стан здоров’я і загроза коронавірусу, натомість у чоловіків – це зайнятість в день виборів, відсутність інтересу до виборів і їх результатів.

“У віковому розрізі для старших респондентів основною причиною не йти на вибори була стан здоров’я, натомість для молоді – це зайнятість в день виборів і проживання не за місцем реєстрації (особливо актуально для Києва). Для людей середнього віку – додалась ще загроза коронавірусу”, - підсумували в соціологічній групі.

Зазначимо, що в опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 8747 респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів була застосована методика сталого кроку. Помилка репрезентативності: не більше 1,4%.

Нагадаємо, 79% виборців вважають, що місцеві вибори важливі для України.

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