Опрос: самая активная группа избирателей - старше 50 лет

"Согласно результатам электорально-поведенческого исследования Социологической группы Рейтинг в день выборов (25 октября) более активными на местных выборах 2020 года были старшие избиратели - 56% из пришедших на выборы, были люди старше 50 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%", - говорится в сообщении.

В то же время молодежь была менее активной - лишь 11% из пришедших на выборы, были люди в возрасте 18-29 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 18%.

Добавим, что наибольший перекос в сторону старшего электората состоялся преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе - чаще на Востоке и Юге страны, где доля избирателей старше 50 лет составляла 60%.

Анализ ответов респондентов, не голосовавших 25 октября, показал, что среди женщин наиболее распространенной причиной не идти голосовать были состояние здоровья и угроза коронавируса, зато у мужчин - это занятость в день выборов, отсутствие интереса к выборам и их результатам.

"В возрастном разрезе для старших респондентов основной причиной не идти на выборы было здоровье, зато для молодежи - это занятость в день выборов и проживание не по месту регистрации (особенно актуально для Киева). Для людей среднего возраста - добавилась еще угроза коронавируса", - подытожили в социологической группе.

Отметим, что в опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%.

Напомним, 79% избирателей считают, что местные выборы важны для Украины.