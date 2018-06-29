Рейтинг довіри до президента і прем'єра Франції досяг рекордно низьких показників

Згідно з даними опитування, в даний час президент Франції отримує підтримку лише 40% населення, яка заявила про довіру до нього як до політика. Причому падіння в червні цього показника на 7 п. п. передувало зниження на 3 п. п. в травні. Ця негативна тенденція до відмови в довірі президенту, зазначають дослідники, спостерігається у всіх вікових групах і соціальних шарах. Зокрема, сильне зниження на 19 п. п. відзначено в середовищі прихильників правоцентристської партії “Республіканці”.

Серед причин зниження довіри, названих опитаними, фігурує їх впевненість в тому, що Макрон “в першу чергу сприяє світові фінансів”. У провину йому ставлять його “гордовитість” і те, що він “явно більш стурбований своїм чином на міжнародній арені, ніж проблемами французів”. Також ряд респондентів вважають, що він “займає надто жорстку позицію на переговорах” з соціально-економічних питань і “занадто сильно відхилився вправо” в своїх поглядах і діях.

Опитування було проведено через інтернет в період з 26 по 28 червня на основі репрезентативної вибірки в 928 чоловік у віковій групі починаючи з 18 років.

Як повідомляв УНН, Трамп запропонував Франції вийти з ЄС в обмін на торговельну угоду.