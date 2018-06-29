Рейтинг довіри до президента і прем'єра Франції досяг рекордно низьких показників

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Рівень довіри населення до президента Франції Емманюеля Макрона знизився за місяць на 7 процентних пунктів (п. п.), Тоді як у прем’єр-міністра Едуара Філіпа він зменшився на 5 п. п. Про це свідчить опитування громадської думки, проведене службою Harris interactive. Служба зазначає, що це найнижчі показники для двох політиків за весь час їх перебування на цих вищих державних постах, інформує УНН.

Згідно з даними опитування, в даний час президент Франції отримує підтримку лише 40% населення, яка заявила про довіру до нього як до політика. Причому падіння в червні цього показника на 7 п. п. передувало зниження на 3 п. п. в травні. Ця негативна тенденція до відмови в довірі президенту, зазначають дослідники, спостерігається у всіх вікових групах і соціальних шарах. Зокрема, сильне зниження на 19 п. п. відзначено в середовищі прихильників правоцентристської партії “Республіканці”.

Серед причин зниження довіри, названих опитаними, фігурує їх впевненість в тому, що Макрон “в першу чергу сприяє світові фінансів”. У провину йому ставлять його “гордовитість” і те, що він “явно більш стурбований своїм чином на міжнародній арені, ніж проблемами французів”. Також ряд респондентів вважають, що він “займає надто жорстку позицію на переговорах” з соціально-економічних питань і “занадто сильно відхилився вправо” в своїх поглядах і діях.

Опитування було проведено через інтернет в період з 26 по 28 червня на основі репрезентативної вибірки в 928 чоловік у віковій групі починаючи з 18 років.

Як повідомляв УНН, Трамп запропонував Франції вийти з ЄС в обмін на торговельну угоду.

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