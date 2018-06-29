Рейтинг доверия к президенту и премьеру Франции достиг рекордно низких показателей

Согласно данным опроса, в настоящее время президент Франции получает поддержку лишь 40% населения, заявившего о доверии к нему как к политику. Причем падению в июне этого показателя на 7 п. п. предшествовало снижение на 3 п. п. в мае. Эта негативная тенденция к отказу в доверии президенту, отмечают исследователи, наблюдается во всех возрастных группах и социальных слоях. В частности, сильное снижение на 19 п. п. отмечено в среде сторонников правоцентристской партии “Республиканцы”.

Среди причин снижения доверия, названных опрошенными, фигурирует их уверенность в том, что Макрон “в первую очередь содействует миру финансов”. В вину ему ставят его “надменность” и то, что он “явно более обеспокоен своим образом на международной арене, чем проблемами французов”. Также ряд респондентов считают, что он “занимает излишне жесткую позицию на переговорах” по социально-экономическим вопросам и “слишком сильно уклонился вправо” в своих воззрениях и действиях.

Опрос был проведен через интернет в период с 26 по 28 июня на основе репрезентативной выборки в 928 человек в возрастной группе начиная с 18 лет.

Как сообщал УНН, Трамп предложил Франции выйти из ЕС в обмен на торговое соглашение.