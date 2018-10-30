Рейтинг Дональда Трампа опустився до 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа на посаді президента США опустився за минулий тиждень на 4 процентних пункту і досяг 40%. Такі дані свого опитування оприлюднила в понеділок соціологічна служба Gallup, інформує УНН.
Зниження рейтингу американського лідера майже звело нанівець все його зростання за останні чотири тижні. В середині жовтня два тижні рейтинг американського президента тримався на рівні 44%. Максимальний показник за весь час перебування Дональда Трампа при владі — 45% (на початку терміну і в червні 2018 року).
В опитуванні, що проводилося з 22 по 28 жовтня, взяли участь близько 1,5 тис. американців старше 18 років, що мешкають в усіх штатах країни.
Нагадаємо, за рік президентства Трампа Сполучені Штати Америки рекордно впали у рейтингу глобального лідерства. Про це йдеться у дослідженні Rating World Leaders 2018, оприлюднені інститутом Gallup.