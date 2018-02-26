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CNN: рейтинг популярності Трампа в США опустився до мінімальних значень

CNN: рейтинг популярності Трампа в США опустився до мінімальних значень

Київ • УНН

 • 7389 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Лише 35% американців схвалюють діяльність Дональда Трампа на посаді президента США. Про це свідчать опубліковані в неділю результати нового соціологічного опитування, проведеного телеканалом CNN, передає УНН.

Такий показник популярності збігається з рейтингом, зафіксованим у грудні і став найнижчим за весь час президентства Трампа, який вступив на посаду в січні минулого року. Як зазначає CNN, у січні поточного року рейтинг американського лідера несподівано підскочив на п'ять процентних пунктів, досягнувши 40%. Аналітики пов'язали тоді це з щорічним зверненням президента до Конгресу США, яке транслювалося по всій країні і було в цілому позитивно оцінений американцями.

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Однак через місяць популярність глави Білого дому знову впала. Не в останню чергу на це могла вплинути трагедія, що сталася 14 лютого в одній зі шкіл штату Флорида, де виключений за дисциплінарні порушення учень розстріляв 17 осіб.

Згідно з результатами опитування, 54% респондентів не схвалюють ставлення Трампа до політики у галузі контролю над зброєю. Разом з тим рекордне число опитаних (70%) виступили за посилення законодавства, що регулює оборот вогнепальної зброї у США. Це найвищий показник серед усіх опитувань CNN, починаючи з 1993 року.

Якщо говорити виключно про республіканців, то абсолютна більшість з них (80%) схвалюють діяльність свого однопартійця Трампа. Серед демократів нинішнього президента підтримують лише 5% респондентів.

Опитування було проведено з 20 по 23 лютого серед більше 1 тис. американців. Похибка результатів складає близько 3-4 процентних пунктів.

Нагадаємо, за рік президентства Трампа Сполучені Штати Америки рекордно впали у рейтингу глобального лідерства. Про це йдеться у дослідженні Rating World Leaders 2018, оприлюднені інститутом Gallup.

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