Рейтинг Дональда Трампа опустился до 40%

Снижение рейтинга американского лидера почти свело на нет весь его рост за последние четыре недели. В середине октября две недели рейтинг американского президента держался на уровне 44%. Максимальный показатель за все время нахождения Дональда Трампа у власти — 45% (в начале срока и в июне 2018 года).

В опросе, который проводился с 22 по 28 октября, приняли участие около 1,5 тыс. американцев старше 18 лет, проживающих во всех штатах страны.

Напомним, за год президентства Трампа США рекордно упали в рейтинге глобального лидерства. Об этом говорится в исследовании Rating World Leaders 2018, обнародованные институтом Gallup.