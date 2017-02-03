Рейсовий автобус зіткнувся з фурою на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Внаслідок зіткнення рейсового автобуса та фури троє пасажирів "маршрутки" постраждали. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 лютого о 8:35 в селі Поляна Старосамбірського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій рейсового автобусу “Еталон”, 53-річний житель одного з сіл Самбірського району, рухаючись за маршрутом Львів — Нижанковичі, не впорався з керуванням та здійснив наїзд в стоячий вантажний автомобіль “МАН”, за кермом якого перебував 50-річний мешканець одного з міст Самбірського району. Внаслідок наїзду вантажівка з’їхала у кювет.
Троє пасажирів маршрутки, 25—річна жителька Старосамбірського району, 34—річний житель Старого Самбора та 48—річна жителька Самбора, звернулись за допомогою в лікарні. Після надання медичної допомоги усі пасажири покинули медзаклади.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, троє людей загинули та ще троє постраждали в ДТП у Дніпрі.