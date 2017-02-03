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Рейсовый автобус столкнулся с фурой во Львовской области

Киев • УНН

 • 7198 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В результате столкновения рейсового автобуса и фуры трое пассажиров "маршрутки" пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Рейсовый автобус столкнулся с фурой во Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 февраля в 8:35 в селе Поляна Старосамборского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель рейсового автобуса "Эталон", 53-летний житель одного из сел Самборского района, двигаясь по маршруту Львов - Нижанковичи, не справился с управлением и совершил наезд в стоящий грузовой автомобиль "МАН", за рулем которого находился 50 летний житель одного из городов Самборского района. В результате наезда грузовик съехал в кювет.

Трое пассажиров маршрутки, 25-летняя жительница Старосамборского района, 34-летний житель Старого Самбора и 48-летняя жительница Самбора, обратились за помощью в больницу. После оказания медицинской помощи все пассажиры покинули медучреждения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНН, три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Днепре.

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