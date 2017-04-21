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Рейсовий автобус потрапив у ДТП на Миколаївщині

Рейсовий автобус потрапив у ДТП на Миколаївщині

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. На трасі під Миколаєвом зіштовхнулися рейсовий автобус та вантажний мікроавтобус. Про це УНН повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

“Сьогодні об 11:00 на пункт зв’язку 6 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на 106-му кілометрі автошляху Р-06 „Улянівка-Миколаїв“ між м.Южноукраїнськ та смт Арбузинка”, — йдеться в повідомленні.

По прибуттю на місце з’ясувалося, що в результаті зіткнення рейсового автобусу Setra з вантажним мікроавтобусом Mercedes постраждала жінка, пасажирка автобусу. Постраждалу каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні у м.Южноукраїнськ.

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Інших пасажирів відправили автобусом “Еталон” до м.Миколаєва, а декілька людей за особистим побажанням вирушили з родичами до м.Южноукраїнська.

Рятувальники прибрали транспортні засоби з проїжджої частини та за допомогою шанцевого інструменту підготували мікроавтобус для транспортування на евакуаторі.

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