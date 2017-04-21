Рейсовый автобус попал в ДТП в Николаевской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30968 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97984 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150346 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114068 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114953 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111603 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103606 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106860 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152082 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Рейсовый автобус попал в ДТП в Николаевской области

Рейсовый автобус попал в ДТП в Николаевской области

Киев  •  УНН

 • 12277 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. На трассе под Николаевом столкнулись рейсовый автобус и грузовой микроавтобус. Об этом сообщили УНН в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

“Сегодня в 11:00 на пункт связи 6 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 106-м километре автодороги Р-06 „Ульяновка-Николаев“ между Южноукраинск и пгт Арбузинка”, — говорится в сообщении.

По прибытию на место выяснилось, что в результате столкновения рейсового автобуса Setra с грузовым микроавтобусом Mercedes пострадала женщина, пассажирка автобуса. Пострадавшую каретой скорой помощи доставлен в больницу в Южноукраинск.

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Других пассажиров отправили автобусом “Эталон” в Николаев, а несколько человек по личному желанию отправились с родственниками в Южноукраинск.

Спасатели убрали транспортные средства с проезжей части и с помощью шанцевого инструмента подготовили микроавтобус для транспортировки на эвакуаторе.

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