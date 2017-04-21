Рейсовый автобус попал в ДТП в Николаевской области

“Сегодня в 11:00 на пункт связи 6 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 106-м километре автодороги Р-06 „Ульяновка-Николаев“ между Южноукраинск и пгт Арбузинка”, — говорится в сообщении.

По прибытию на место выяснилось, что в результате столкновения рейсового автобуса Setra с грузовым микроавтобусом Mercedes пострадала женщина, пассажирка автобуса. Пострадавшую каретой скорой помощи доставлен в больницу в Южноукраинск.

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Других пассажиров отправили автобусом “Эталон” в Николаев, а несколько человек по личному желанию отправились с родственниками в Южноукраинск.

Спасатели убрали транспортные средства с проезжей части и с помощью шанцевого инструмента подготовили микроавтобус для транспортировки на эвакуаторе.