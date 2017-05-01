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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 36170 перегляди

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Рейс "Москва-Бангкок" потрапив у "повітряну яму"

Київ • УНН

 • 11751 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Рейс "Аерофлота" "Москва-Бангкок" потрапив в, так звану, "повітряну яму" - не менше 20 чоловік отримали травми, передає УНН, з посиланням на ТАСС.

Рейс "Москва-Бангкок" потрапив у "повітряну яму"

"У постраждалих множинні переломи. Серед них є і росіяни і іноземці", - повідомив завідувач консульським відділом посольства РФ в Таїланді Володимир Соснов.

За його словами, інцидент стався під час зниження авіалайнера на підльоті до Бангкоку.

"Постраждали, як видно, ті, хто не був пристебнутий", - розповів В.Соснов. Він зазначив, що вони доставлені в лікарню в Бангкоку. Для надання необхідної консульської допомоги росіянам в медустанову вже направлені співробітники посольства.

Нагадаємо, що п'ятеро людей загинули в результаті падіння малого літака на супермаркет недалеко від столиці Португалії Лісабона.

 

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