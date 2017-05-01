Рейс "Москва-Бангкок" потрапив у "повітряну яму"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Рейс "Аерофлота" "Москва-Бангкок" потрапив в, так звану, "повітряну яму" - не менше 20 чоловік отримали травми, передає УНН, з посиланням на ТАСС.
"У постраждалих множинні переломи. Серед них є і росіяни і іноземці", - повідомив завідувач консульським відділом посольства РФ в Таїланді Володимир Соснов.
За його словами, інцидент стався під час зниження авіалайнера на підльоті до Бангкоку.
"Постраждали, як видно, ті, хто не був пристебнутий", - розповів В.Соснов. Він зазначив, що вони доставлені в лікарню в Бангкоку. Для надання необхідної консульської допомоги росіянам в медустанову вже направлені співробітники посольства.
Нагадаємо, що п'ятеро людей загинули в результаті падіння малого літака на супермаркет недалеко від столиці Португалії Лісабона.