Рейс "Москва-Бангкок" попал в "воздушную яму"

"У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и русские и иностранцы", - сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

По его словам, инцидент произошел во время снижения авиалайнера на подлете к Бангкоку.

"Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут", - рассказал В.Соснов. Он отметил, что они доставлены в больницу в Бангкоке. Для оказания необходимой консульской помощи россиянам в медучреждение уже направлены сотрудники посольства.

Напомним, что пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона.