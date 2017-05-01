Рейс "Москва-Бангкок" попал в "воздушную яму"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Рейс "Аэрофлота" "Москва-Бангкок" попал в так называемую "воздушную яму" - не менее 20 человек получили травмы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и русские и иностранцы", - сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.
По его словам, инцидент произошел во время снижения авиалайнера на подлете к Бангкоку.
"Пострадали, по всей видимости, те, кто не был пристегнут", - рассказал В.Соснов. Он отметил, что они доставлены в больницу в Бангкоке. Для оказания необходимой консульской помощи россиянам в медучреждение уже направлены сотрудники посольства.
Напомним, что пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона.