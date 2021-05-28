Реєструються в Росії та Ірані: в Facebook назвали головні джерела підозрілих акаунтів

Що відомо

Так, згідно зі звітом, Facebook c 2017 року видалив 50 груп акаунтів з Росії та Ірану за дії, які суперечать політиці компанії. Там додали, що були вилучені дев’ять таких профілів з США.

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У повідомленні наголошується, що користувачі з США з 2017 року стали мішенню як мінімум 28 кампаній з метою надати на них вплив. Україна стала другою країною за кількістю зареєстрованих атак — на неї були “націлені” 11 мереж.

Цитата

“Одним з наслідків (дій Facebook) є те, що порушники більше не отримують велике охоплення і не залучають стільки уваги”, — уточнив глава відділу кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер.

Нагадаємо

У вересні минулого року Facebook видалив в соціальних мережах три групи російських акаунтів, які порушували політику соцмережі щодо іноземного втручання. “Ми видалили три окремі мережі, які порушували нашу політику проти іноземного або урядового втручання. <...> Ці мережі мають російське походження”, — говорилося в заяві компанії.

Facebook і Twitter також видаляли пов’язані з Росією сторінки. Соцмережі з посиланням на дані ФБР пояснили, що віддалені облікові записи були пов’язані з російським Агентством інтернет-досліджень.