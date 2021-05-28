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Регистрируются в России и Иране: в Facebook назвали главные источники подозрительных аккаунтов

Киев • УНН

 • 15665 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Социальная сеть Facebook опубликовала отчет, согласно которому большинство аккаунтов, которые соцсеть удаляет из-за подозрений по поводу их подлинности, регистрировались в России и Иране, передает Bloomberg, передает УНН.

Регистрируются в России и Иране: в Facebook назвали главные источники подозрительных аккаунтов

Что известно

Так, согласно отчету, Facebook c 2017 удалил 50 групп аккаунтов из России и Ирана за действия, противоречащие политике компании. Там добавили, что были изъяты девять таких профилей с США.

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В сообщении отмечается, что пользователи из США с 2017 года стали мишенью как минимум 28 кампаний с целью оказать на них влияние. Украина стала второй страной по количеству зарегистрированных атак — на нее были “нацелены” 11 сетей.

Цитата

“Одним из последствий (действий Facebook) является то, что нарушители больше не получают большой охват и не привлекают столько внимания”, — уточнил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Напомним

В сентябре прошлого года Facebook удалил в социальных сетях три группы российских аккаунтов, которые нарушали политику соцсети по иностранного вмешательства. “Мы удалили три отдельные сети, которые нарушали нашу политику против иностранного или правительственного вмешательства. <...> Эти сети имеют российское происхождение”, — говорилось в заявлении компании.

Facebook и Twitter также удаляли связанные с Россией страницы. Соцсети со ссылкой на данные ФБР объяснили, что отдаленные учетные записи были связаны с российским Агентством интернет-исследований.

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