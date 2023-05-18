Реєстрація нерухомості на порталі "Дія" стала доступна для ще 10 областей: вже відомо яких саме
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Реєстрація нерухомості на порталі "Дія" тепер доступна для жителів ще 10 областей, а також міста Луцьк. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook, пише УНН.
Деталі
Починаючи від сьогодні, 18 травня, стала доступна реєстрація нерухомості на порталі "Дія" для жителів міста Луцьк та ще десятьох областей, а саме:
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- Закарпатської області;
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- Київської області;
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- Дніпропетровської області;
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- Одеської області;
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- Рівненської області;
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- Тернопільської області;
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- Харківської області;
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- Хмельницької області;
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- Чернігівської області.
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Жителі міста Луць та вищевказаних областей тепер зможуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухоме майно через портал Дія.
"Це стосується прав, які виникли та були зареєстровані до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено Державний реєстр речових прав на нерухоме майно", - додали у Мінінфраструктури.
Детальну інструкцію, як користуватись послугою можна подивитись тут.
Доповнення
Зазначається, що раніше скористатися послугою на порталі "Дія" могли тільки жителі Львівської області, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківщини.
Також у Мінінфраструктури підкреслили, що масштабування цієї послуги важливе для успішної реалізації програми допомоги з відновлення житла "єВідновлення".