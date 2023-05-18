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Реєстрація нерухомості на порталі "Дія" стала доступна для ще 10 областей: вже відомо яких саме

Реєстрація нерухомості на порталі "Дія" стала доступна для ще 10 областей: вже відомо яких саме

Київ • УНН

 • 764454 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Реєстрація нерухомості на порталі "Дія" тепер доступна для жителів ще 10 областей, а також міста Луцьк. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook, пише УНН.

Деталі

Починаючи від сьогодні, 18 травня, стала доступна реєстрація нерухомості на порталі "Дія" для жителів міста Луцьк та ще десятьох областей, а саме:

  • Закарпатської області;
  • Київської області;
  • Дніпропетровської області;
  • Одеської області;
  • Рівненської області;
  • Тернопільської області;
  • Харківської області;
  • Хмельницької області;
  • Чернігівської області.

Жителі міста Луць та вищевказаних областей тепер зможуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухоме майно через портал Дія.

"Це стосується прав, які виникли та були зареєстровані до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено Державний реєстр речових прав на нерухоме майно", - додали у Мінінфраструктури.

Детальну інструкцію, як користуватись послугою можна подивитись тут.

Доповнення

Зазначається, що раніше скористатися послугою на порталі "Дія" могли тільки жителі Львівської області, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківщини.

Також у Мінінфраструктури підкреслили, що масштабування цієї послуги важливе для успішної реалізації програми допомоги з відновлення житла "єВідновлення".

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