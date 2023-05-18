Регистрация недвижимости на портале "Дія" стала доступна для еще 10 областей: уже известно каких именно
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Регистрация недвижимости на портале "Дія" теперь доступна для жителей еще 10 областей, а также города Луцк. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, пишет УНН.
Детали
Начиная с сегодняшнего дня, 18 мая, стала доступна регистрация недвижимости на портале "Дія" для жителей города Луцк и еще десяти областей, а именно:
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- Закарпатской области;
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- Киевской области;
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- Днепропетровской области;
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- Одесской области;
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- Ровенской области;
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- Тернопольской области;
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- Харьковской области;
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- Хмельницкой области;
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- Черниговской области.
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Жители города Луцка и вышеуказанных областей теперь смогут подать заявление на регистрацию прав на недвижимое имущество через портал Дія.
"Это касается прав, которые возникли и были зарегистрированы до 1 января 2013 года, когда был введен Государственный реестр прав на недвижимое имущество", - добавили в Мининфраструктуры.
Подробную инструкцию, как пользоваться услугой можно посмотреть здесь.
Дополнение
Отмечается, что ранее воспользоваться услугой на портале "Дія" могли только жители Львовской области, Тернополя, Харькова и Чугуевского района Харьковской области.
Также в Мининфраструктуры подчеркнули, что масштабирование этой услуги важно для успешной реализации программы помощи по восстановлению жилья "єВідновлення".