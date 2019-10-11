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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Рейдерське захоплення сільгосппідприємства на Харківщині: суд визначив заставу організатору

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Київський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави організатору спроби рейдерського захоплення приватної агрофірми у селі Велика Губщина у Харківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Рейдерське захоплення сільгосппідприємства на Харківщині: суд визначив заставу організатору

"(В четвер –ред.), 10 жовтня, Київський районний суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Однак, чоловік може вийти на свободу, якщо внесе заставу у сумі 576 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що організатор рейдерського захоплення тривалий час переховувався від слідства та був оголошений у розшук. Дії зловмисника слідчі кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України - ч.2 ст.206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч.1 ст. 294 (масові заворушення) та ч.4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Нагадаємо, на Харківщині, у Валківському районі, затримали близько 50 осіб, серед яких громадяни Росії та жителі тимчасово окупованих територій, за спробу рейдерського захоплення приватного сільгосппідприємства.

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