Рейдерське захоплення сільгосппідприємства на Харківщині: суд визначив заставу організатору
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Київський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави організатору спроби рейдерського захоплення приватної агрофірми у селі Велика Губщина у Харківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
"(В четвер –ред.), 10 жовтня, Київський районний суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Однак, чоловік може вийти на свободу, якщо внесе заставу у сумі 576 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що організатор рейдерського захоплення тривалий час переховувався від слідства та був оголошений у розшук. Дії зловмисника слідчі кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України - ч.2 ст.206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч.1 ст. 294 (масові заворушення) та ч.4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Нагадаємо, на Харківщині, у Валківському районі, затримали близько 50 осіб, серед яких громадяни Росії та жителі тимчасово окупованих територій, за спробу рейдерського захоплення приватного сільгосппідприємства.