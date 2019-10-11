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Рейдерский захват сельхозпредприятия в Харьковской области: суд определил залог организатору

Киев • УНН

 • 10133 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога организатору попытки рейдерского захвата частной агрофирмы в селе Губщина в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Рейдерский захват сельхозпредприятия в Харьковской области: суд определил залог организатору

"(В четверг - ред.), 10 октября, Киевский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Однако, мужчина может выйти на свободу, если внесет залог в сумме 576 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор рейдерского захвата длительное время скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Действия злоумышленника следователи квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч.2 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч.4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Напомним, в Харьковской области, в Валковском районе, задержали около 50 человек, среди которых граждане России и жители временно оккупированных территорий, за попытку рейдерского захвата частного сельхозпредприятия.

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