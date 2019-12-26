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Рейдерів Микитася викрили у брехні і маніпуляції: опубліковано відео

Рейдерів Микитася викрили у брехні і маніпуляції: опубліковано відео

Київ • УНН

 • 13535 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Рейдерів "Київметробуду" Олега Токарєва, Олександра Метелицю і Михайла Ілляшова, пов'язаних зі скандальним ексглавою "Укрбуду" Максимом Микитасем, викрили у брехні. Журналісти перевірили на достовірність їх заяви, з'ясувавши, що всі вони є маніпуляцією, або навіть підробкою фактів, передає УНН.

Зокрема, журналісти з'ясували, що тітушки, які атакували "Київметробуд", робили це за вказівкою рейдерів. Вони самі визнали наявність тітушок, після того, як їхні аргументи були з легкістю спростовані журналістами (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця новини).

Також розслідування виявило прямий зв'язок рейдерів із Микитасем, який давно поклав око на підприємство. Знову ж таки, цей зв'язок (через ексгендиректора компанії Володимира Петренка) підтвердили вони самі, а ще раніше на неї вказав скандальний пранкер Джокер. Ще один доказ, який вдалося здобути журналістам, – фото відвідування Токарева Микитася в офісі "Укрбуду".

Як показали журналісти, збори акціонерів, які змінили керівництво компанії, були незаконними, оскільки на ньому не було кворуму – представник власника 15% акцій відкликав свої голоси. При цьому не всі акціонери змогли потрапити в зал – деяких тітушок просто не пропустили.

Важливий момент: із депозитарною установою, яка займалася реєстрацією і підрахунком голосів на скликаному рейдерами зборах акціонерів, на той момент уже був розірваний договір. А це – ще один доказ незаконності цих зборів.

При цьому рейдери брешуть про відсутність рішення суду щодо захоплення "Київметробуду", оскільки є відкрите рішення суду, яке забороняє вносити зміни до реєстру і змінювати директора. Це також підтверджується відсутністю запису про зміну директора в реєстрі.

Крім цього, журналісти помітили цікаву деталь: Токарев і Метелиця заявили, що метро на Виноградар будують некомпетентні люди, і воно готове всього на 2%. Однак, згідно з офіційною інформацією "Київметробуду", сам же Метелиця до недавнього часу був керівником проєкту цього будівництва. І тільки після його заміни на іншого менеджера проєкт зрушився з мертвої точки. Тобто, намагаючись виправдати захоплення підприємства, рейдери викрили самі себе.

Варто відзначити, що рядові співробітники "Київметробуду" виступили категорично проти рейдерів. 20 грудня на мітинг проти захоплення підприємства вийшли його співробітники. Журналісти поспілкувалися з працівниками підприємства, які бояться знову залишитися без зарплати, як це було півтора роки тому, коли гендиректором "Київметробуду" був Олександр Метелиця.

"Два роки не працював, тому що був занепад. Не платили гроші. Що ж тут сидіти? – Марно. Я розрахувався", – розповів про ту ситуацію слюсар-монтажник Віталій Горбик.

У розслідуванні відзначається, що після зміщення Метелиці новий директор налагодив регулярну виплату зарплат.

Нагадаємо, що 17 грудня ПАТ "Київметробуд" було захоплено тітушками. Внаслідок цього представники Максима Микитася проголосили себе новим керівництвом підприємства.

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