Рейдеров Микитася уличили во лжи и манипуляции: опубликовано видео

В частности, журналисты выяснили, что титушки, атаковавшие "Киевметрострой", делали это по указанию рейдеров. Они сами признали наличие титушек, после того, как их аргументы были с легкостью опровергнуты журналистами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также расследование выявило прямую связь рейдеров с Микитасем, который давно положил глаз на предприятие. Опять же, эту связь (через экс-гендиректора компании Владимира Петренко) подтвердили они сами, а еще раньше на нее указал скандальный пранкер Джокер. Еще одно доказательство, которое удалось добыть журналистам, – фото посещения Токаревым Микитася в офисе "Укрбуда".

Как показали журналисты, собрание акционеров, сменившее руководство компании, было незаконным, так как на нем не было кворума – представитель держателя 15% акций отозвал свои голоса. При этом не все акционеры смогли попасть в зал – некоторых титушки просто не пропустили.

Важный момент: С депозитарным учреждением, которое занималось регистрацией и подсчетом голосов на созванном рейдерами собрании акционеров, на тот момент уже был расторгнут договор. А это – еще одно доказательство незаконности этого собрания.

При этом рейдеры врут об отсутствии решения суда по захвату "Киевметростроя", так как есть открытое решение суда, запрещающее вносить изменения в реестр и менять директора. Это также подтверждается отсутствием записи о смене директора в реестре.

Помимо этого, журналисты подметили любопытную деталь: Токарев и Метелица заявили, что метро на Виноградарь строят некомпетентные люди, и оно готово всего на 2%. Однако, согласно официальной информации "Киевметростроя", сам же Метелица до недавнего времени был руководителем проекта этой стройки. И только после его замены на другого менеджера проект сдвинулся с мертвой точки. То есть, пытаясь оправдать захват предприятия, рейдеры разоблачили сами себя.

Стоит отметить, что рядовые сотрудники "Киевметростроя" выступили категорически против рейдеров. 20 декабря на митинг против захвата предприятия вышли его сотрудники. Журналисты пообщались с работниками предприятия, которые боятся вновь остаться без зарплаты, как это было полтора года назад, когда гендиректором "Киевметростроя" был Александр Метелица.

"Два года не работал, потому что был упадок. Не платили деньги. Что ж тут сидеть? – бесполезно. Я рассчитался", – рассказал о той ситуации слесарь-монтажник Виталий Горбик.

В расследовании отмечается, что после смещения Метелицы новый директор наладил регулярную выплату зарплат.

Напомним, что 17 декабря ПАО "Киевметрострой" было захвачено титушками. Вследствие этого представители Максима Микитася провозгласили себя новым руководством предприятия.